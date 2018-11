14 novembre 2018- 15:48 Maltempo: Di Maio, sospensione imposte e contributi ad imprese colpite

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Assumo l'impegno a sospendere imposte e contributi in via straordinaria per le imprese colpite da questa ondata di maltempo e avvieremo le interlocuzioni con la rappresentanza degli istituti di credito anche per sospendere dei mutui bancari". Così intervenendo al Question Time alla Camera il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito alla situazione delle popolazioni colpite dal maltempo. Il ministro sottolinea inoltre che "è attivo il fondo della Protezione civile per il sostegno economico alle regioni colpite dai fenomeni alluvionali. Tutti i cittadini possono dare il loro contributo e quindi anche i parlamentari della Repubblica", aggiunge Di Maio.