2 novembre 2018- 13:14 **Maltempo: Di Maio, stato d'emergenza per Regioni colpite**

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - Se le regioni colpite dal maltempo in questi giorni "chiederanno, come stanno chiedendo, lo stato di emergenza, avranno lo stato d'emergenza". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook in cui annuncia anche una sua visita nelle zone più martoriate, "non vado subito - precisa - per non intralciare i lavori".