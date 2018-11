9 novembre 2018- 17:09 Maltempo: Di Maio 'testimonial' per Veneto, venite a sciare qui

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Una cosa importante che vi voglio dire è che 'vi voglio tutti qui'. Questa è una zona turistica stupenda. Adesso inizia la stagione sciistica e non si scherza, i turisti dovranno essere il doppio dello scorso anno". Così il vicepremier Luigi Di Maio, in visita nelle zone del Veneto martoriate dal maltempo, si improvvisa 'testimonial' della Regione in una diretta su Facebook. Presenti alla visita nelle aree colpite anche il ministro per i Rapporti col Parlamento Luigi Di Maio e il deputato veneto Federico D'Incà. Di Maio e Fraccaro avrebbero dovuto raggiungere anche il Trentino Alto Adige ma hanno dovuto rinunciare alla visita a causa delle condizioni metologiche avverse.