21 febbraio 2019- 13:43 Maltempo: domani a Belluno consegna piani straordinari di protezione Civile

Venezia, 21 feb. (AdnKronos) - “Come annunciato in consiglio regionale, domani consegneremo ai sindaci dei territori maggiormente colpiti i piani straordinari di protezione civile – precisa il Commissario delegato per l’emergenza maltempo Luca Zaia - Il monitoraggio evidenzia che sono ben 50 le aree a rischio valanghivo nei sette Comuni. Ciò significa che la consegna dei piani ai sindaci non rappresenta un atto puramente formale ma una risposta tempestiva della Regione a supporto della prevenzione delle emergenze in una situazione del tutto eccezionale". "Il rischio valanghe in questo momento è una priorità assoluta e la macchina regionale sta operando al massimo delle proprie energie per poter essere nelle condizioni di mettere in atto le necessarie misure di prevenzione.”, avverte Zaia. I nuovi piani straordinari di protezione civile saranno illustrati e consegnati domani alle ore 15 nella sede del Genio Civile di Belluno. I documenti contengono la mappatura di tutte le nuove aree a rischio valanghivo. L’attività commissariale ha previsto un monitoraggio specifico relativo ai sette Comuni maggiormente colpiti dalla tempesta Vaia: Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Sovramonte e Zoppè di Cadore.