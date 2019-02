21 febbraio 2019- 13:43 Maltempo: domani a Belluno consegna piani straordinari di protezione Civile (3)

(AdnKronos) - In tale contesto è risultato necessario procedere con urgenza, partendo dai citati Comuni più pesantemente interessati dal rischio valanghe, all’analisi puntuale dei rischi ed alla predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione del rischio valanghivo. Sono state mappate le aree maggiormente a rischio e, attraverso modelli matematici, sono state individuate le eventuali emergenze, a seconda dell’entità degli eventi meteorologici che potrebbero presentarsi. Nell’ambito di tale percorso le strutture tecniche regionali hanno operato in stretto contatto con i Comuni, garantendo un trasferimento progressivo di informazioni finalizzate ad una gestione in sicurezza.Completato il lavoro di realizzazione dei piani straordinari domani alle ore 15 nella sede del Genio Civile di Belluno ne verranno illustrati i contenuti e saranno consegnati i piani ai sindaci, fornendo in tal modo un supporto importante alla gestione in sicurezza del rischio valanghivo sul territorio. I piani dovranno poi essere adottati dalle amministrazioni comunali secondo i necessari atti amministrativi, diventando parte integrante dei piani comunali di protezione civile.