2 novembre 2018- 12:43 Maltempo: E-distribuzione, rialimentati altri 5.800 clienti in Triveneto (2)

(AdnKronos) - Durante tutta la notte, grazie al lavoro incessante delle proprie squadre, E-Distribuzione ha proseguito con l’installazione di altri gruppi elettrogeni che hanno consentito di rialimentare la quasi totalità delle utenze ad eccezione di quelle situate nei Comuni che, come emerso durante le riunioni di coordinamento presso le Prefetture, sono tuttora non raggiungibili o nei quali persistono gravi problemi di viabilità, quali rischio frane o limitazione al transito di mezzi pesanti, questi ultimi necessari per il trasporto di gruppi elettrogeni da parte di E-Distribuzione.Non appena perverrà la disponibilità di pieno transito da parte delle Autorità competenti, E-Distribuzione effettuerà il trasporto e l’installazione di ulteriori gruppi elettrogeni anche in questi ultimi Comuni ancora privi di servizio elettrico. Non appena miglioreranno le condizioni di visibilità, ulteriori gruppi elettrogeni, già presenti in Triveneto e pronti per l’installazione, verranno consegnati nelle aree più impervie attraverso l’utilizzo di elicotteri abilitati ai trasporti speciali. È stato richiesto il supporto del Sistema di Protezione Civile per sopperire alle difficoltà di comunicazione telefonica tuttora persistenti.E-Distribuzione prevede entro la giornata di normalizzare il servizio nella provincia di Udine, e di rialimentare almeno 8.000 clienti nella provincia di Belluno. I lavori proseguiranno ininterrottamente tutta la notte fino alla piena normalizzazione del servizio, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza. E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.