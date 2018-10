30 ottobre 2018- 12:01 Maltempo: elettricità, in Triveneto rialimentate 120mila utenze

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - Alle 11 di oggi in Veneto sono circa 122 mila i clienti disalimentati mentre in Friuli Venezia Giulia sono circa 21.500. Rispetto alla giornata di ieri, sono state già rialimentate complessivamente 120.000 utenze in Triveneto. E' questa la situazione nelle aree gestite da E-Distribuzione. Terna sta lavorando con le altre imprese distributrici in Trentino Alto Adige per il ripristino del servizio. E-Distribuzione non è l’impresa distributrice competente in Trentino Alto Adige né nei Comuni di Vicenza, Verona, Rovigo e Pordenone.Terna, la società che gestisce la rete di alta tensione, ed E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, hanno costituito un task force composta da oltre 1.500 persone tra risorse operative, tecnici e personale di imprese terze in campo senza sosta sin da ieri per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla penisola e in particolare sul Triveneto, dove si sono verificati guasti diffusi sulla rete di alta tensione gestita da Terna e sulle linee di media e bassa tensione gestite da E-Distribuzione. Al momento, le zone maggiormente interessate dai guasti sono quelle delle Province di Vicenza, Belluno, Udine e Treviso.Le linee risultano gravemente danneggiate principalmente dalla caduta di alberi ad alto fusto situati al di fuori della fascia di rispetto dagli elettrodotti, materiale divelto dalle intense e perduranti raffiche di vento, nonché dal danneggiamento di tralicci e cabine elettriche anche in conseguenza di frane e smottamenti.