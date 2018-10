31 ottobre 2018- 17:39 Maltempo: elettricità, rialimentate oltre 200.000 utenze in Veneto e Friuli (2)

(AdnKronos) - Il lavoro delle squadre, rilevano Terna e e-distribuzione, "prosegue ininterrottamente, malgrado i problemi di accesso nelle aree interessate, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile e continuerà fino alla piena normalizzazione del servizio, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono".I lavori proseguiranno nel corso della giornata e si prevede, entro questa sera, di rialimentare circa la metà dei clienti tuttora disalimentati in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Terna sta continuando, inoltre, a lavorare anche con le altre imprese distributrici regionali per il ripristino del servizio che comunque prevede di ultimare nel corso della notte. Terna ed E-Distribuzione sono in costante contatto con le Prefetture, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, anche in base all’evolversi delle condizioni meteo. E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.