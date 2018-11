8 novembre 2018- 18:35 Maltempo: Enasarco, solidarietà e sostegno ad alluvionati

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Il presidente della Fondazione Enasarco Gianroberto Costa, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, esprime tutta la solidarietà e la vicinanza umana alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni e altri gravi fenomeni atmosferici. E' quanto si legge in una nota della Fondazione che, così come in passato, assicura un sostegno straordinario agli iscritti che operano e vivono nelle zone coinvolte. In particolare saranno disposte erogazioni straordinarie per gli agenti in attività e per i pensionati Enasarco, residenti nei Comuni per i quali sia stato o sarà dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano subito danni materiali o eventi luttuosi.