3 novembre 2018- 13:13 Maltempo: Enel, altri 3.900 clienti rialimentati, proseguono gli interventi nel bellunese (2)

(AdnKronos) - Nel momento in cui perverrà la disponibilità di pieno transito da parte delle Autorità competenti, E-Distribuzione effettuerà il trasporto e l’installazione di gruppi elettrogeni per completare il ripristino del servizio elettrico. Inoltre, non appena le condizioni di visibilità lo consentiranno, ulteriori gruppi elettrogeni, già presenti nel bellunese e pronti per l’installazione, verranno consegnati nelle aree più impervie attraverso l’utilizzo di elicotteri abilitati ai trasporti speciali, come già avvenuto ieri pomeriggio a San Tomaso Agordino grazie ad un elicottero dell’Esercito Italiano.In totale, sono oltre 1.200 i gruppi elettrogeni impiegati da E-Distribuzione nel bellunese, tra quelli già installati e quelli che saranno installati non appena gli ultimi Comuni saranno raggiungibili.E-Distribuzione ricorda infine che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.