4 novembre 2018- 14:17 Maltempo: Enel, nel Triveneto prosegue installazione gruppi elettrogeni

Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le attività di riparazione proseguono senza sosta sin da lunedì per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla penisola e in particolare sul Triveneto, dove si sono verificati guasti diffusi sia sulla rete di trasmissione nazionale che sulle linee di media e bassa tensione.Rispetto alla giornata di lunedì, sono state già rialimentate complessivamente 262.000 utenze in Veneto e Friuli Venezia Giulia.Durante la notte sono proseguiti senza sosta gli interventi delle squadre di E-Distribuzione, che hanno consentito di rialimentare ulteriori 2.000 clienti in Provincia di Belluno. Alle ore 11:30 del 04/11/2018 rimangono circa 1.500 utenze disalimentate, quasi esclusivamente seconde case e clienti situati nelle frazioni del bellunese dove persistono tuttora gravi problemi di viabilità, quali rischio frane o limitazione al transito di mezzi pesanti, questi ultimi necessari per il trasporto di gruppi elettrogeni da parte di E-Distribuzione.