4 novembre 2018- 14:17 Maltempo: Enel, nel Triveneto prosegue installazione gruppi elettrogeni (2)

(AdnKronos) - E-Distribuzione è in costante contatto e coordinamento con la Prefettura, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, anche in base all’evolversi delle condizioni meteo che compromettono la possibilità di intervenire in sicurezza.Nonostante le limitate condizioni di transito disposte dalle Autorità competenti, E-Distribuzione sta continuando ad effettuare il trasporto e l’installazione di gruppi elettrogeni per completare il ripristino del servizio elettrico. Inoltre, ulteriori gruppi elettrogeni, già presenti nel bellunese e pronti per l’installazione, vengono consegnati nelle aree più impervie attraverso l’utilizzo di elicotteri abilitati ai trasporti speciali, anche grazie all’intervento dell’Esercito Italiano. In particolare, per quanto riguarda il Comune di Gosaldo sono in consegna, mediante voli con elicottero, diverse decine di generatori che verranno gestiti direttamente dal Comune stesso per situazioni di particolare necessità.In totale, sono oltre 1.200 i gruppi elettrogeni impiegati da E-Distribuzione nel bellunese, tra quelli già installati e quelli che saranno installati non appena gli ultimi Comuni saranno raggiungibili.