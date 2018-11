8 novembre 2018- 13:02 Maltempo: famiglia medico scomparso, 'ora riservatezza'

Palermo, 8 nov. (AdnKronos) - La famiglia di Giuseppe Liotta, il medico 40enne trovato morto in un vigneto di Corleone, dopo cinque giorni di ricerche esprime un "desiderio di riservatezza" e chiede di "limitare le informazioni sulla scomparsa prematura del medico al solo diritto di cronaca". A farsi portavoce dei desideri della famiglia del giovane pediatra è l'Ordine dei Medici di Palermo, spiegando che "tenuto conto della profonda emozione suscitata dalla scomparsa per il maltempo" dell'uomo, ritiene "doveroso, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore, unirsi al desiderio di riservatezza della famiglia".