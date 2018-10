31 ottobre 2018- 15:25 Maltempo: Federfarma, da farmacie bellunese servizio in condizioni difficili

Belluno, 31 ott. (AdnKronos) - “Nel bellunese sono ore davvero drammatiche con zone completamente isolate e senza energia elettrica, strade chiuse, fiumi esondati e le comunità in ginocchio per il maltempo. In questo contesto le farmacie sono al fianco dei cittadini e stanno continuando a lavorare garantendo il servizio in condizioni davvero difficili. La mancanza di corrente elettrica è stata sopperita con generatori e il farmacista ha offerto conforto e soccorso per quanto possibile. E domani nella zona del bellunese le farmacie dove è possibile e dove lo condizioni lo permetteranno terranno aperto, nonostante la festività, proprio per essere a fianco della comunità”. Così il presidente di Federfarma Veneto, Alberto Fontanesi, e ringrazia i colleghi del bellunese che in queste ore stanno lavorando in condizioni davvero difficili.