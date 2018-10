31 ottobre 2018- 15:25 Maltempo: Federfarma, da farmacie bellunese servizio in condizioni difficili (2)

(AdnKronos) - “Finora gli approvvigionamenti dei farmaci sono stati puntuali e non si registrano problemi di sorta. Mi auguro – spiega il presidente dei Federfarma Belluno, Roberto Grubissa – che nelle prossime ore l’efficienza servizio di logistica consenta ai farmaci di arrivare. L’interruzione dell’approvvigionamento rischierebbe di creare disagi e criticità”.“Il mio grazie va ai tanti colleghi – sottolinea Fontanesi - che stanno lavorando senza energia elettrica e senza linea telefonica continuando ad offrire servizio a chi ne ha necessità. È uno dei tanti segni concreti dell’attenzione che i farmacisti hanno per la collettività e per i bisogni dei cittadini. Siamo in contatto con i nostri colleghi per fare squadra e dare supporto perché le persone sono davvero spaesate ed impaurite”.“Il nostro radicamento territoriale – conclude Grubissa - ci permette di essere presenti anche nei comuni più piccoli che ad oggi sono isolati e di essere, quindi, il primo presidio sanitario indispensabile sul territorio. Le farmacie continueranno ad essere vicino alle comunità come abbiamo fatto in questi giorni e chi ne ha possibilità e disponibilità lo farà anche domani”.