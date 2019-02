1 febbraio 2019- 18:26 Maltempo: Fs, confermati piani neve e gelo in regioni Nord

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Il Gruppo Fs Italiane attiverà per la giornata di domani, sabato 2 febbraio, la fase di preallerta dei Piani neve e gelo in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e Trentino-Alto Adige. L’offerta ferroviaria è attualmente confermata su tutte le linee, sia sul fronte del trasporto regionale sia su quello a media e lunga percorrenza. I servizi commerciali potranno essere adeguati in base all’evoluzione delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone. Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia. Le principali azioni previste dal Gruppo FS Italiane: presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari; corse raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni; allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico.