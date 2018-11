3 novembre 2018- 11:59 Maltempo: geologi Veneto, disastro frutto 'mancanze' accumulate in decenni (2)

(AdnKronos) - "La popolazione bellunese è fortemente operativa ed organizzata, risolverà questa emergenza, ma non può e non deve essere lasciata da sola. Scegliere la prevenzione equivale ad effettuare una scelta economicamente più sostenibile", auspica."E la mancanza più grave è che siamo una società senza memoria, che invece è ben impressa nella storia di un territorio, scritta nelle forme, nella sua morfologia, nel motore geologico che ha dato origine alle montagne, alle colline e alle pianure del Veneto. L'evento passato, con le conseguenze che si trascineranno per molto tempo, deve rimanere obbligatoriamente nella memoria di tutti, anche, e ne è un esempio la Legge Sarno (267/98), attraverso delle scelte normative che tengano seriamente in considerazione il contesto geologico", conclude.