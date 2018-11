3 novembre 2018- 12:39 Maltempo: Giorgetti, un milione di euro per Altopiano Asiago

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha destinato un milione di euro per il recupero dei boschi dell'Altopiano di Asiago, nell'ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra, questione sulla quale ha una specifica delega."Apprendo con particolare dispiacere -scrive l'esponente dell'esecutivo in una lettera al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia- delle eccezionali circostanze di maltempo che nelle ultime ore si sono abbattute sulla Regione Veneto e che hanno devastato -tra le altre cose- i boschi dell'Altopiano di Asiago"."Quello stesso Altopiano -ricorda Giorgetti- già durante la prima Guerra Mondiale fu teatro di tragici eventi e per questo rappresenta un luogo simbolico della memoria del nostro Paese, oltre a essere patrimonio naturale della collettività".