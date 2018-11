1 novembre 2018- 17:20 Maltempo: Granelli, termina a mezzanotte allerta Seveso e Lambro

Milano, 1 nov. (AdnKronos) - E' previsto per la mezzanotte di oggi lo stop all'allerta meteo, a Milano, con particolare riferimento ai fiumi Seveso e Lambro. Lo comunica l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, che in un post su Facebook spiega: "Piogge e perturbazione in generale affievolimento. Regione Lombardia, viste le previsioni, conclude allertamento attivato sabato scorso per le ore 00.00 del 2 novembre e cioè la mezzanotte di stanotte". Per domani, prosegue Granelli, si attendono "piogge deboli e molto sparse e generale miglioramento". Quindi "questa sera, se tutto permane così, anche il Coc di protezione civile di Milano concluderà dopo 6 giorni ininterrotti di attività" di monitoraggio. Quindi conclude: "Un grazie particolare a tutti operatori e volontari di tutti gli enti (Protezione civile, polizia locale, Mm, Amsa, Aipo, Gev, Vvff, Nuir, ....) che hanno lavorato incessantemente in questi 6 giorni per monitorare, informare, intervenire".