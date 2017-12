MALTEMPO: IN LOMBARDIA ORDINARIA CRITICITà PER RISCHIO NEVE

11 dicembre 2017- 17:05

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - "Ordinaria criticità per rischio neve" in Lombardia, secondo le indicazioni della sala operativa della Protezione civile della Regione. Le precipitazioni nevose saranno per lo più in Valchiavenna, Media e bassa Valtellina, Alta Valtellina e Valcamonica.La nota della protezione civile "evidenzia la probabilita' di gelicidio, ossia di pioggia che gela al suolo, in particolar modo su Appennino e pianura adiacente ma anche su alcune vallate Alpine e Prealpine". Nelle prime ore di domani potrà nevicare ancora.