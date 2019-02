2 febbraio 2019- 16:18 Maltempo: in Lombardia piogge e neve in montagna anche domani

Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Nel fine settimana proseguono le condizioni d instabilità del meteo in Lombardia. Per domani, il bollettino dell'Arpa prevede nuove piogge diffuse su tutta la regione, soprattutto nella prima parte della giornata. Dalla serata di domenica e per la settimana che arriva, il tempo diventerà soleggiato, con un lieve aumento dei valori massimi di temperatura e un calo delle minime.Domani sono probabili nevicate in montagna a partire da quota 600/800 metri sui rilievi orientali e Appennino, a circa 1000 metri sulla parte occidentale. Le minime sono comprese tra 1 e 4 gradi, le massime tra 5 e 9 gradi. Sono possibili nebbie o foschie sulla bassa pianura. Lunedì è previsto ovunque cielo poco nuvoloso fino alla sera, con massime fino a 9 gradi.