2 novembre 2018- 18:25 Maltempo: in partenza da Padova prima squadra Protezione Civile per il bellunese

Padova, 2 nov. (AdnKronos) - La situazione nel bellunese è molto difficile, con strade interrotte da frane ma anche da tantissimi alberi schiantati dal vento. L’assessore comunale di Padova, Andrea Micalizzi che ha tra le sue deleghe anche la Protezione Civile annuncia un primo intervento di aiuto: “Una prima squadra di Volontari della Protezione Civile –Gruppo Comunale di Padova, è in partenza per le zone colpite dall’ emergenza e altre si stanno preparando a partire. La prima ad essere operativi sarà una squadra di specialisti attrezzati con motoseghe che da lunedì farà base alla centrale operativa di Longarone e da lì sarà indirizzata nei luoghi più opportuni". "Lunedì comunicheremo anche le prime iniziative ufficiali promosse dal Comune di Padova per raccogliere la solidarietà di tanti cittadini che già ci stanno contattando per offrire sostegno e contributi: Padova è concretamente con le popolazioni colpite dal maltempo” , conclude.