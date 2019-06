11 giugno 2019- 13:58 Maltempo: in Veneto continua stato di attenzione per rete idrica e possibili frane

Venezia, 11 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento che conferma lo “stato di attenzione” dalle 14 di oggi fino alle ore 8 di giovedì 13 giugno per il possibile verificarsi di rovesci o temporali, localmente anche intensi, che potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore in tutto il territorio regionale. L’instabilità creata in Veneto dall’ampia circolazione ciclonica che insiste dall’Europa occidentale rende probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone montane e nella pianura centro occidentale. Un'ampia circolazione ciclonica che persiste sull'Europa occidentale interessa in parte la nostra regione, determinando delle fasi di instabilità nelle giornate di oggi e domani.