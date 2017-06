MALTEMPO: IN VENETO DECINE DI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO, NESSUN FERITO

28 giugno 2017- 17:52

Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono impegnati da poco dopo le ore 14 nelle province di Treviso, Venezia, Padova e Vicenza per una serie d’interventi causati dai danni del maltempo: non si hanno notizie di persone coinvolte. A Treviso: chiusa la statale dell l’Alemagna nel comune di Vittorio Veneto al km 20+700 e Km 21+800 per un dilavamento di materiale, che ha invaso la carreggiata e alcune abitazioni. È in corso l’intervento dei vigili del fuoco e dell’Anas per pulizia della sede stradale e liberare le abitazioni dal fango. I pompieri stanno lavorando anche liberare la linea ferroviaria Vittorio Veneto Calalzo per la caduta di alberi sui binari ferroviari. Gli altri interventi riguardano le coperture dei tetti provvisori rimossi dal forte vento e prosciugamenti. Circa 30 gli interventi richiesti, quasi tutti nella zona colpita dal nubifragio di domenica scorsa.