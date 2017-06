MALTEMPO: IN VENETO DECINE DI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO, NESSUN FERITO (2)

28 giugno 2017- 17:52

(AdnKronos) - A Venezia centinaia di chiamate alla sala operativa per la rimozione di pali e alberi pericolanti. Circa 30 le chiamate trasformate in interventi: nei comuni di Venezia-Mestre, Cavarzere, Portogruaro San Donà, Noale, Caorle. A Padova circa 20 interventi tra quelli già risolti e da evadere per rimozione alberi e rami dalla sede stradale, pali, cornicioni e camini pericolanti. Interessati i comuni di: Padova, Abano, Maserà, Mestrino, Megliadino san Fidenzio, Tribano, San Pietro in Gu, BovolentaA Vicenza già effettuati 9 interventi interventi per piante su sedi stradali a Bolzano Vicentino, Vicenza, Grisignano, Noventa Vicentina, Villaga, Lugo, Gambellara, Grancona. Rimangono da risolvere 3 interventi.