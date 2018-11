2 novembre 2018- 16:19 Maltempo: in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia (2)

(AdnKronos) - A tutti gli Enti gestori dei ponti e attraversamenti è stato raccomandato di attivarsi per l’eliminazione di ogni ostacolo rappresentato dal materiale solido trasportato depositatosi nei pressi delle suddette strutture, soprattutto in corrispondenza delle pile.Questa la situazione prevista dall’Arpav. Oggi: cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Probabili precipitazioni (probabilità alta 75-100%) sparse ed intermittenti, a tratti diffuse, in prevalenza modeste, solo a tratti moderate con locali rovesci od occasionali temporali specie sulla pianura centro-settentrionale. Limite della neve oltre i 2300-2400 m. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in pianura in prevalenza deboli/moderati da nord-est. Nelle valli generalmente deboli; in quota moderati o tesi meridionali, anche forti sulle vette.Sabato 3 novembre: iniziali nubi basse con probabili foschie e locali nebbie in pianura e qualche fondovalle al primo mattino; in seguito cielo da nuvoloso al mattino a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con possibili schiarite. Precipitazioni: in pianura fino a parte del pomeriggio probabili deboli precipitazioni sparse ed intermittenti (probabilità medio-bassa 25-50%); in montagna residui fenomeni nella notte, poi fenomeni assenti in mattinata, nel pomeriggio possibili locali fenomeni di modesta instabilità con qualche rovescio. Precipitazioni in esaurimento entro sera. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori superiori alla media del periodo. Venti deboli/moderati in pianura da nord est, moderati/tesi in quota da sud est. Mare mosso.