2 novembre 2018- 16:19 Maltempo: in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia (3)

(AdnKronos) - Domenica 4 novembre: cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso con possibili nubi basse al primo mattino in qualche fondovalle prealpino. Precipitazioni assenti. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in locale diminuzione, massime in ulteriore lieve aumento. Venti in pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali, in quota tesi da Sud-Est con tendenza a rinforzare in serata. Mare mosso.Si ricorda che è attiva la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.) e anche il servizio di reperibilità al Numero Verde 800 990 009 per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza.