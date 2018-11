22 novembre 2018- 16:15 Maltempo: in Veneto permane il rischio frane, ancora allerta rosso per Busa del Cristo

Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sulla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore è localmente mantenuto lo stato di allerta rossa. Lo segnala l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, valevole fino alle ore 14 di sabato 24 novembre.Più in generale, permane la possibilità d’innesco di fenomeni franosi e di innesco di colate rapide, con particolare riferimento ai bacini idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano (allerta gialla). Le frane del Tessina in Comune di Chies d’Alpago e della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore, riattivatesi dopo le abbondanti precipitazioni occorse nei giorni scorsi, sono ancora soggette a specifico monitoraggio. Le previsione meteo indicano fino al mattino di domani precipitazioni assenti, ma in seguito le probabilità sono in aumento a partire da ovest, con precipitazioni estese, localmente con qualche rovescio, tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato. Quantitativi anche consistenti sulle zone prealpine. Limite dalla neve intorno a 1100-1400 m. venerdì, in innalzamento sabato a partire dalle Prealpi fino a 1600-1800 m. Dalle ore centrali di sabato precipitazioni in diradamento e attenuazione, fino a cessare entro sera.