20 giugno 2019- 14:25 Maltempo: in Veneto prolungato stato attenzione per temporali in montagna

Venezia, 20 giu. (AdnKronos) - Alla luce delle previsioni meteo, che indicano la possibilità di temporali, anche di forte intensità, nell’area dolomitica veneta, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso oggi un bollettino con il quale si prolunga lo Stato di Attenzione già dichiarato fino alle ore 8 di sabato 22 giugno. L’Attenzione è rivolta alla possibile criticità geologica e sulla rete idraulica secondaria nel bacino idrografico Alto Piave (Belluno).Il bollettino indica il possibile verificarsi di rovesci o temporali anche intensi che potrebbero creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. E’ segnalata anche la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e di colate rapide. L’allerta sulla frana di Borca di Cadore è posta a livello 2 (attenzione rinforzata).