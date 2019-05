29 maggio 2019- 15:21 Maltempo: in Veneto restano monitorati i fiumi e per i livelli raggiunti nelle ultime ore

Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Nella prima metà della giornata di domani – fa sapere l’Arpav - si avvierà una diminuzione della nuvolosità sul Veneto che, con fasi più alterne sulla pianura, porterà per domani sera un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata si registrerà anche un aumento delle temperature. Situazione che in linea di massima si confermerà anche venerdì con assenza di precipitazioni.Le precipitazioni delle ultime ore hanno però causato un incremento dei livelli idrometrici dei fiumi Brenta, Agno–Guà, Livenza e dei corsi d’acqua della rete scolante il Laguna. Si prevede che la loro entità rimarrà sostenuta o in ulteriore lieve crescita anche nelle prossime ore. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione del Veneto al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato dalle ore 14 di oggi fino alla stessa ora di domani, lo stato di Attenzione (criticità Gialla) di alcuni fiumi dato il livello raggiunto nelle ultime ore.