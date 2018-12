13 dicembre 2018- 13:58 Maltempo: in Veneto revocato stato attenzione per neve e gelate

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo Stato di Attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina.Il Meteo Veneto di oggi prevede, infatti, in pianura precipitazioni in genere deboli/sparse, a tratti moderate, su zone montane e pianura occidentale, con probabilità bassa per locali debolissimi fenomeni. Qualche fiocco di neve sui colli, a tratti anche in pianura specie nella prima parte del pomeriggio, ma con eventuali accumuli di neve temporanei e di entità assai scarsa. Le Temperature massime sono previste in aumento.