MALTEMPO: IN VENETO RIENTRA IL RISCHIO VALANGHE

13 dicembre 2017- 16:02

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - Il pericolo valanghe sulle Dolomiti e sulle Prealpi oltre i 2200 metri resta confermato per oggi ma è in progressiva attenuazione da domani. Ne dà notizia il bollettino del Centro funzionale della protezione civile del Veneto emesso in tarda mattinata.La situazione metereologica e idrogeologica è in netto miglioramento. Permangono alcune criticità idrauliche, in particolare nel Bellunese per effetto dello scioglimento della coltre nevosa, nel Vicentino per il fiume Astico e nei comuni lungo il corso del Piave.