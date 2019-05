30 maggio 2019- 17:44 Maltempo: in Veneto situazione in netto miglioramento

Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - È in netto miglioramento la situazione meteorologica nel Veneto: le previsioni indicano per oggi un’alternanza di nuvole e rasserenamenti, con piovaschi locali sulle Prealpi e zone della Pedemontana, mentre domani, venerdì 31 maggio, non sono attese precipitazioni su pianura e Dolomiti (bassa probabilità di pioggia nel pomeriggio sulle Prealpi). Permane lo stato di attenzione, per possibile criticità idraulica, fino al primo pomeriggio di domani, per i soli due bacini (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e (Basso Brenta-Bacchiglione), in quanto i livelli idrometrici del Fiume Brenta presso la sezione di Barzizza e del Fiume Fratta presso la sezione di Valli Mocenighe, permangono sopra al primo livello e sono in graduale ma lento decremento.