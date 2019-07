5 luglio 2019- 14:50 Maltempo: in Veneto stato di attenzione per temporali

Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - Nuovi temporali potrebbero interessare alcune aree del Veneto. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica dalle ore 10.00 di domani, 6 luglio, alle ore 8.00 di domenica 7 luglio, in alcuni bacini idrografici. Lo Stato di Attenzione è dichiarato nei bacini Alto Piave, Piave-Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini.Le previsioni indicano, nella giornata di domani, a partire dalle ore centrali, possibili locali rovesci e temporali più probabilmente sulle zone montane e pedemontane, dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento). Qualche occasionale fenomeno potrà interessare anche la pianura centrale e nord orientale. Lo Stato di Attenzione rinforzata è stato dichiarato nell’area della frana in Comune di Borca di Cadore (Belluno).