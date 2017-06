MALTEMPO: IN VENETO STATO DI ATTENZIONE PER TEMPORALI FINO A GIOVEDì MATTINA

13 giugno 2017- 13:46

Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - In riferimento alle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 12 di domani, mercoledì 14 giugno, alle ore 8 di giovedì 15 giugno lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per possibili situazioni di criticità idrogeologica sulla rete idraulica secondaria del territorio regionale.Nel pomeriggio odierno nelle aree alpine e prealpine potranno verificarsi infatti locali piovaschi, rovesci o temporali. Domani le precipitazioni saranno assenti fino a metà giornata, in seguito sono attesi piovaschi, rovesci o temporali dapprima sui monti e verso sera in pianura, sparsi su rilievi e zone limitrofe e locali altrove; localmente i temporali saranno intensi, più probabilmente su zone montane e pedemontane.Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.