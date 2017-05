MALTEMPO: IN VENETO STATO DI ATTENZIONE PER TEMPORALI IN MONTAGNA

31 maggio 2017- 14:11

Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - Fino alla mezzanotte di oggi, 31 maggio, temporali anche di forte intensità potrebbero interessare l’area della montagna veneta.Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso lo stato di attenzione per criticità idrogeologica a partire dalle ore 14 sul bacino idrografico Alto Piave.Le previsioni indicano il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, che potrebbero creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. E’ anche segnalata la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e di “colate rapide”.