13 luglio 2018- 14:20 Maltempo: in Veneto stato di attenzione per temporali in montagna

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - Le previsioni meteo indicano sul Veneto per oggi e domani un tempo nel complesso soleggiato, ma nel pomeriggio/sera saranno possibili locali rovesci e temporali su zone montane e pedemontane. Per domani pomeriggio/sera saranno possibili locali fenomeni intensi in montagna.Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha perciò dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 12.00 di domani alle 08.00 di domenica 15 luglio.I bacini idrografici interessati sono quello dell’Alto Piave (Bl), Piave Pedemontano (BL/Tv), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi/Bl/Tv/Vr), Adige-Garda e Monti Lessini (Vr). Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.