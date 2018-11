14 novembre 2018- 17:54 Maltempo: ingegneri veneti, pronti a partire per le ricognizioni

Venezia, 14 nov. (AdnKronos) - Gli ingegneri veneti sono vicini alle popolazioni colpite dal maltempo di fine ottobre e pronti a intervenire per dare il loro contributo volontario. È quanto emerso dal consiglio della Foiv – Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, che si è riunito a Belluno, in segno di solidarietà alla provincia colpita dall’evento eccezionale."Abbiamo scelto di partire simbolicamente da qui, da Belluno, con il primo di una serie di consigli “itineranti” nelle province venete, a dimostrazione della nostra vicinanza alle persone di questo territorio - sottolineano Luca Luchetta, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Belluno, e Pasqualino Boschetto, presidente FOIV -. È stato un modo anche per ribadire la disponibilità di FOIV a mettere a disposizione il lavoro volontario degli ingegneri per quanto riguarda le azioni di verifica e controllo che devono essere messe in atto sul territorio".