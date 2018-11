5 novembre 2018- 17:51 Maltempo: la Protezione Civile di Treviso è a Chies D'Alpago

treviso, 5 nov. (AdnKronos) - Da ieri, e fino a domenica 11 novembre, i volontari della Protezione Civile di Treviso saranno impegnati nel monitoraggio della frana del Tessina, situata a Chies d’Alpago. Gli operatori, coordinati dal responsabile tecnico Andrea Saccone, si sono resi disponibili sin da subito per aiutare le popolazioni colpite dall’ondata di maltempo dell’ultima settimana. In particolare, la situazione della frana del Tessina è stata complicata ulteriormente dalle forti piogge che hanno rimesso in moto il più grande smottamento conosciuto in Europa (circa 4 milioni di metri cubi). Il coordinamento regionale della Protezione Civile ha così deciso di impiegare la sezione trevigiana nel monitoraggio – anche mediante il posizionamento di alcuni sensori – di quest’area delicatissima con tre volontari (più altri due che partiranno dalla sede di via Santa Barbara per la fornitura delle attrezzature necessarie).