5 novembre 2018- 17:51 Maltempo: la Protezione Civile di Treviso è a Chies D'Alpago (2)

(AdnKronos) - Nel frattempo, è scattata la solidarietà dei cittadini per dare una mano alle forze impegnate nei soccorsi: "Negli ultimi giorni ho ricevuto tantissime telefonate da parte di professionisti della Città e dei comuni vicini, fra i quali architetti, ingegneri e tecnici, che desideravano mettere a disposizione le proprie competenze e i propri strumenti per affrontare l’emergenza - afferma Andrea Saccone - I trevigiani stanno dimostrando di un avere un cuore grande e di voler aiutare concretamente le popolazioni del bellunese e del feltrino. Inoltre, ci ha fatto molto piacere vedere come la cittadinanza sia tornata a considerare la Protezione Civile come un punto di riferimento".Il sindaco di Treviso Mario Conte, che negli ultimi giorni è rimasto in contatto con il “collega” bellunese Jacopo Massaro, domani pomeriggio raggiungerà i volontari a Chies D’Alpago: "Questi ragazzi stanno dimostrando grande generosità e forza d’animo e lavorano anche di notte per garantire la sicurezza delle popolazioni che stanno già vivendo giorni drammatici - le parole del primo cittadino - Inoltre, verrà presentata dalla maggioranza una mozione per stabilire e attuare ogni forma di aiuto concreto in favore delle popolazioni colpite, nei modi e nelle forme ritenute più utili".