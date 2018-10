30 ottobre 2018- 14:57 Maltempo: la solidarietà di Anci veneto ai Comuni colpiti

Padova, 30 ott. (AdnKronos) - L’Anci Veneto esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà ai Comuni colpiti gravemente dal maltempo, in particolare nel trevigiano e nel bellunese e la presidente, Maria Rosa Pavanello, esprime il proprio cordoglio e quella dell’associazione di una persona nel feltrino: “il mio pensiero sono certa, interpretando quello di tutti i sindaci dell’Anci Veneto, va ai famigliari della vittima che ha tragicamente perso la vita nel bellunese”.“Vogliamo far sentire – spiega Pavanello – la nostra vicinanza a tutti i sindaci, ma in particolare a chi in queste ore sta vivendo situazioni particolarmente gravi e difficili come nelle zone del trevigiano e del bellunese dove ci sono intere famiglie senza corrente, zone isolate, strade chiuso e si è rischiato di dover evacuare l’ospedale”.“Sono in contatto con diversi sindaci del Veneto, ma dalle zone di Treviso e di Belluno emergono le preoccupazioni maggiori con il letto dei fiumi che si fanno minacciosi e con il vento che ha messo in ginocchio diverse zone di quei territori e, nelle ultime ore, anche l’Adige sta raggiungendo livelli di guardia. I dati che ci arrivano dalla Protezione Civile ci dicono che è caduta 500 mm in 48 ore di pioggia e rendono questa ondata di maltempo un fenomeno violento e che richiede un’attenzione elevata anche nelle prossime ore ”, sottolinea.