30 ottobre 2018- 14:58 Maltempo: la solidarietà di Anci veneto ai Comuni colpiti (2)

(AdnKronos) - “L’Anci Veneto si è messa immediatamente a disposizione dell’unità di crisi convocata dalla Regione del Veneto e siamo pronti a dare il nostro supporto a tutti quei Comuni ne avessero bisogno. L’immediata richiesta dello stato di crisi è un segnale positivo perché la ricostruzione e gli interventi post maltempo nella maggior parte dei casi richiedono risorse che le amministrazioni spesso non hanno a disposizione”, prosegue. “I sindaci in queste ore sono in prima linea a fianco dei cittadini e della Protezione Civile che non possiamo che ringraziare per quello che stanno facendo. I volontari e volontarie, in queste ore, stanno dando una mano ai sindaci ed ai Comuni che sono flagellati da pioggia e vento”, sottolinea ancora. “Mi auguro – conclude Pavanello – che il territorio con tutti i suoi attori istituzionali e non continui a fare squadra, come sta facendo in queste ore, dimostrandosi compatto non cedendo in alcun modo alle polemiche che sono inutili e dannose. L’emergenza è seria ed il maltempo rischia di creare ferite profonde nei nostri territori per questo è fondamentale far sentire la vicinanza alle comunità ed in particolare a quei sindaci che da ore sono sotto la pioggia o in mezzo al fango al fianco dei cittadini. Sono certa che anche questa volta il Veneto darà prova di responsabilità e serietà nella gestione di un’emergenza uguale se non peggiore a quella del 1966”.