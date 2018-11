8 novembre 2018- 20:50 Maltempo: Lezzi, cdm stanzia 53,5 mln, a breve altri 200

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Il Cdm ha disposto le prime risorse per l'emergenza maltempo. Si tratta di 53 milioni e mezzo di euro. "Altri 200 milioni verranno stanziati con Dpcm", ha detto il ministro Barbara Lezzi al termine del Cdm. "Stiamo aspettando che le regioni facciano tutte le ricognizioni, è un lavoro complesso". "Domani ci sarà un incontro alle 11 con il ministro Costa e con il presidente Conte per organizzare le risorse dei fondi strutturali europei e definire il piano contro il dissesto idrogeologiche". I fondi strutturali europei, ha aggiunto il ministro per il Sud, sono in capo alle regioni e ammontano ad una cifra "tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Con il ministro Costa incontreremo le regioni per coordinare il lavoro in modo da fare un'operazione organica su tutto il territorio".