5 novembre 2018- 13:14 Maltempo: Martina, chiediamo sessione straordinaria Parlamento

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Chiediamo anche per questo una sessione straordinaria di discussione in Parlamento sulle strategie di lotta al dissesto idrogeologico e al cambiamento climatico". Lo scrive Maurizio Martina su Fb. "Perché questo governo -chiede il segretario uscente del Pd- ha bloccato gli 800 milioni che la Banca Europea degli Investimenti era pronta a erogare all’Italia per diversi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio?". E continua: "Perché questo governo ha smantellato l’Unità di missione nazionale #Italiasicura dedicata proprio alla prevenzione del rischio, che dal 2014 operava su scala nazionale per impostare una strategia complessiva su un tema così delicato e cruciale? Perché ha bloccato, così facendo, tutti gli Accordi di programma impostati? Perché Lega e Cinque Stelle non hanno mai sostenuto la legge contro il consumo di suolo che abbiamo approvato in prima lettura alla Camera nella passata legislatura? E perché, invece, Lega e Cinque Stelle proprio la settimana scorsa nel decreto per Genova hanno votato il condono edilizio per Ischia, segnando così il ritorno delle scelte politiche peggiori per la cura dei nostri territori al sud come al nord?".