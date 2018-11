5 novembre 2018- 13:14 Maltempo: Martina, chiediamo sessione straordinaria Parlamento (2)

(AdnKronos) - "Un paese come l’Italia ha bisogno urgentemente di rendersi conto dell’emergenza che sta vivendo per la cura del suo territorio. Chiediamo anche per questo una sessione straordinaria di discussione in Parlamento sulle strategie di lotta al dissesto idrogeologico e al cambiamento climatico. Chiediamo un confronto urgente e trasparente anche con il contributo di associazioni, Enti e professionalità, sulle migliori azioni da intraprendere ora per fronteggiare questa priorità. Siamo pronti a confrontarci con le nostre idee, consapevoli del tanto lavoro fatto in questi ultimi anni, che rischia oggi di essere vanificato da scelte miopi, dettate solo dall’ansia di distruggere tutto quello che si è fatto prima. Ma a rimetterci, così, è il Paese", conclude Martina.