10 novembre 2018- 12:28 Maltempo: Mattarella, non farsi distrarre da slogan e polemiche

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Talvolta può affacciarsi un sentimento di frustrazione, che l'emergenza prevalga ogni volta sulla prevenzione, che le scorciatoie siano più attraenti della realizzazione di percorsi solidi, ma non possiamo e non dobbiamo lasciarci distrarre da polemiche artificiose o slogan semplicistici". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Valle Mosso alla commemorazione per i 50 anni dall'alluvione nel biellese.