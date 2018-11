10 novembre 2018- 12:12 Maltempo: Mattarella, Stato c'è e ci sarà sempre

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Lo Stato c'è stato, c'è, deve esserci e ci sarà sempre e ancora laddove ci siano situazioni di precarietà e di pericolo. In queste circostanze la comunità nazionale sa raccogliersi e rispondere in modo adeguato". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando a Valle Mosso, alle celebrazioni per i 50 anni dell'alluvione del Biellese.