7 novembre 2018- 16:49 Maltempo: medico scomparso a Corleone, ritrovata una scarpa

Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - Mentre sono ancora senza esito le ricerche di Giuseppe Liotta, il pediatra di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo) per iniziare il suo turno di lavoro, oggi il fango e i detriti hanno restituito un altro indumento del giovane medico. Si tratta di una scarpa ritrovata in località Ponte Aranci. Nei giorni scorsi sono stati scoperti alti indumenti che molto probabilmente appartenevano a Liotta. Da giorni carabinieri, vigili del fuoco, uomini della Protezione civile e del Soccorso alpino, volontari battono palmo a palmo l'area. L'uomo è scomparso sabato notte, sorpreso dall'alluvione che si è abbattuta sul Palermitano e che a Casteldaccia ha causato la morte di nove persone. La sua auto è stata ritrovata nelle ore immediatamente successive alla sparizione chiusa a chiave in contrada Raviotta. E da lì è partita anche una telefonata, l'ultima, alla moglie, in cui Liotta diceva di essere confuso e chiedeva alla donna di geolocalizzare la sua posizione col cellulare. Da quel momento di lui si sono perse le tracce. Circa un centinaio le persone quotidianamente impegnate nelle ricerche, insieme anche alle unità cinofile. Intanto la Procura di Termini Imerese, che già indaga sulla tragedia di Casteldaccia, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti anche sulla scomparsa del medico.