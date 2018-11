17 novembre 2018- 09:31 Maltempo: Musumeci, 12 mln per pulire altri 57 torrenti e fiumi (2)

(AdnKronos) - Nel Palermitano si interverrà sulla foce del torrente Piletto nel Comune di Lascari (261mila euro); nel Comune di Mezzojuso sul Burrone Sant’Anna (in prossimità della via Archimede, del vicolo dei poveri e del vicolo dei sospiri, con due interventi di 455mila euro). Numerose le opere in provincia di Catania: Lentini e Ramacca (canali afferenti la base di Sigonella, 250mila euro); fiume Dittaino e vallone Sbarda l’Asino (in diversi Comuni, 260mila euro); Vizzini, ricostruzione argine fiume Dirillo (in prossimità del ponte nella strada comunale Coda-Volpe, 260mila euro); Acicastello, rifacimento degli argini crollati e consolidamento fondo alveo del torrente valle Grande (in prossimità di via Vampolieri e nel tratto in prossimità del tombino in corrispondenza della ex strada statale 114, due interventi per 500mila euro).E ancora, sempre nel Catanese, si interverrà a Scordia, torrenti Cava (in prossimità di via Balilla, delle contrade Mindonna e Montagna, della strada 'Salto di primavera' in zona Grotta del drago, Cimitero nuovo, cinque interventi per 1,3 milioni di euro), Loddiero (contrada don Guglielmo, 260mila euro), e Archi (sottopasso ferroviario contrada Archi, 260mila euro); Milo, torrente Cubania (strada Mareneve, 250mila euro); Ramacca, torrente della Signora (attraversamento strada provinciale 112, 250mila euro), vallone Monaci (strada provinciale 25/I, 260mila euro), torrente Casitti (strada provinciale 25/I, 260mila euro), vallone Mendola (contrada Segreto, 260mila euro), fiume Gornalunga (tra monte e valle del ponte sulla strada provinciale 112, nel tratto in corrispondenza dell’immissione del vallone Mendola, due interventi per 520mila euro) e fiume Dittaino (all’altezza del vallone Sbarda l’Asino, 260mila euro).