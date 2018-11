17 novembre 2018- 09:31 Maltempo: Musumeci, 12 mln per pulire altri 57 torrenti e fiumi (3)

(AdnKronos) - Interventi anche a Maniace, torrenti Saracena (in prossimità del castello e in contrada Fondaco, due interventi per 510mila euro) e Cutò (in prossimità della quota 705,50 e in località Semantile, due interventi per 500mila euro); Mineo, torrente Catalfaro (strada comunale Sento, 260mila euro); Catania, fiume Gornalunga (all’altezza dei ponti sulla strada statale 417, sulla provinciale 74/II e all’immissione del fiume Simeto, tre interventi per 780mila euro), vallone Bicocca (area industriale tra la A18 e provinciale 69/I, 260 mila euro), fiume Dittaino (tra la base militare di Sigonella, la statale 114 e la provinciale 69/II, 260mila euro). Nel Messinese, lavori nei Comuni di Messina (torrente Larderia, 140mila euro), Taormina (torrente Santa Venera, 220mila euro), Antillo (torrente Antillo, 260mila euro) e Pagliara (torrente Pagliara, 260mila euro).In provincia di Agrigento previsti sette interventi: sul fiume San Leone (Agrigento, 275mila euro), sui torrenti Garrella (Comune di Burgio, 125mila euro), Mandrarossa, Cavarretto Mirabile e Femminamorta (Menfi, due interventi per 726mila euro), San Marco (Sciacca, 216mila euro) e sui valloni Palma (Palma di Montechiaro, 95mila euro), San Leonardo, Cangemi e Caltabellotta (Ribera, 200mila euro). Nel Comune di Enna, infine, previsti due cantieri nei torrenti Calderari e Torcicoda (tra via Moro e via Longi) per un totale di 728mila euro.